Траты клиентов ВТБ в Петербурге в «черную пятницу» увеличились в полтора раза

Розничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период ежегодных ноябрьских распродаж, сравнив ее с первыми выходными месяца.

Объем средств клиентов ВТБ в Петербурге увеличился на 54% и составил 300 млн рублей. Общий объем транзакций, совершенных по картам ВТБ в России с 23 по 25 ноября 2018 года, вырос на 37% и превысил 2,5 млрд рублей. В Москве он составил 900 млн рублей.

Наиболее популярными в «черную пятницу» у петербургских клиентов ВТБ были магазины одежды, где объем транзакций увеличился в полтора раза. При этом наибольшая динамика зафиксирована в категории «Косметика» (+67%) и «Обувь» (+59%). Расходы клиентов на бытовую технику и ювелирные украшения возросли на 40%.

Размер «среднего чека» во время ноябрьских распродаж в Петербурге увеличился почти на 10% по сравнению с первыми выходными месяца, составив около 4200 рублей.

Высокую покупательскую активность ВТБ также зафиксировал среди жителей Хабаровска (50 млн рублей), Новосибирска (42 млн), Екатеринбурга и Самары (свыше 30 млн), Красноярска, Казани и Ростова-на-Дону (по 25 млн).

В исследовании были проанализированы наиболее популярные у клиентов категории: косметика, бытовая техника, магазины одежды и обуви, а также ювелирные украшения.