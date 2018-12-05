При поддержке ВТБ состоится международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

В конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» в Петербурге 5-7 декабря состоится VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее». Официальным партнером форума выступил банк ВТБ.

Форум способствует достижению основных национальных интересов России в Арктике путем развития взаимодействия гражданского общества как в формате диалога с органами власти, так и в формате общественной дипломатии с участниками международного неправительственного взаимодействия. Тематика дискуссионных направлений форума охватывает все актуальные аспекты развития Российской Арктики.

Важной частью корпоративной философии группы ВТБ является бережное отношение к природе. Компании Группы сокращают негативное воздействие на окружающую среду, реализуя меры по повышению экологической эффективности административно-хозяйственного комплекса, оказывая финансовую поддержку проектам по сохранению биологического разнообразия Российской Федерации, а также внедряя принципы ответственного финансирования в свою операционную деятельность.

Куратором природоохранных инициатив банка ВТБ является специальное юридическое лицо ВТБ Экология, созданное в 2016 году. Помимо реализации проектов по сохранению окружающей среды компания занимается развитием рынка зеленых финансовых инструментов. ВТБ Экология ставит перед собой задачу по разработке таких инструментов и адаптации их для российского рынка. ВТБ поддерживает подобные деловые мероприятия в целях привлечения внимания бизнеса к этой тематике.