ВТБ увеличил выдачу ипотечных кредитов в полтора раза

По итогам девяти месяцев 2018 года ВТБ выдал 182,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 416,2 млрд рублей. Таким образом, объем продаж по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился в полтора раза. Всего ипотечный портфель банка с начала года вырос на 12% и превысил 1,26 трлн рублей.

С начала года банк фиксирует повышенный спрос клиентов на недвижимость большей площади. Интерес заемщиков вызывает программа «Больше метров – меньше ставка» (для объектов площадью от 65 кв. м). За девять месяцев ей воспользовались 20 тыс. человек, оформивших кредиты на 75 млрд рублей.

По итогам третьего квартала значительно вырос спрос на программу «Победа над формальностями», которая позволяет оформить кредит на покупку жилья или рефинансирование по двум документам, без справки о доходах. За июль-сентябрь доля заявок в рамках данного предложения увеличилась более чем в два раза.

«Рынок ипотеки динамично растет. В третьем квартале ВТБ на 63% увеличил объем кредитования по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 172 млрд рублей. В четвертом квартале мы планируем выдать более 250 млрд рублей ипотеки. Для банка это станет рекордным показателем, который на 70% превысит результаты прошлого года», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.