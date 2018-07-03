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Государство удвоило взносы участников программы софинансирования – клиентов НПФ «САФМАР»

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

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Всего на начало июня в программе софинансирования участвуют 74,2 тыс. клиентов НПФ «САФМАР».

АО НПФ «САФМАР», входящий в промышленно-финансовую группу «САФМАР» Михаила Гуцериева, получило в мае 2018 года средства от Пенсионного фонда России (ПФР) на счета накопительных пенсий своих клиентов, участвующих в программе софинансирования пенсионных накоплений, в размере 131,67 млн рублей.

При этом сумма личных накоплений клиентов, перечисленная в рамках программы в 2017 году, составила 142,54 млн рублей. Средний счет клиента, который копит на пенсию в рамках обязательного пенсионного страхования и делает взносы в рамках программы софинансирования, составляет 158 тыс. рублей и почти в два раза выше среднего счета застрахованного лица (84 тыс. рублей).

Общая сумма, накопленная в рамках программы софинансирования участниками-клиентами НПФ «САФМАР» на пенсионных счетах, составила к началу июня 2,86 млрд рублей, в том числе личные взносы – 1,48 млрд рублей, взносы государства – 1,38 млрд рублей.

Государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с суммой добровольных взносов участников потому, что некоторые платежи по программе составили менее 2 тыс. или  более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год. Всего на начало июня 2018 года в программе софинансирования участвуют 74,2 тыс. клиентов НПФ «САФМАР».

Вступить  в программу государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений можно было, подав соответствующее заявление в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и сделав первый взнос до 31 января 2015 года. Всего, по данным ПФР, общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009–2017 годов, превысила 112,2 млрд рублей.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования. Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформированные в рамках программы, выплачиваются при выходе на пенсию, а в случае смерти гражданина передаются его правопреемникам.

Объем пенсионных активов под управлением НПФ «САФМАР» составил на 31 марта 2018 года 197,2 млрд рублей. В том числе объем пенсионных накоплений, включающих средства по программе софинансирования, достиг 188,3 млрд рублей, пенсионных резервов – 8,8 млрд рублей. Число клиентов – застрахованных лиц и участников – составило 2,24 млн человек.

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