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Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой в метро

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© Фото: files.vm.ru

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Оплатить проезд на таких турникетах можно любой банковской картой, поддерживающей технологию PayPass или PayWave.

Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.

Оплатить проезд на таких турникетах можно любой банковской картой, поддерживающей технологию PayPass или PayWave. Первые оборудованные модулем для приема карт турникеты появились в 2015 году, и пассажиры быстро оценили преимущества инновационного способа оплаты: уже через две недели после старта проекта фиксировалось по несколько тысяч транзакций в день. Сегодня в городе с помощью бесконтактных карт оплачивается около 500 тыс. поездок ежемесячно.

«Совместная реализация проектов по развитию современных платежных технологий стала результатом многолетнего стратегического партнерства банка и ГУП «Петербургский метрополитен», – комментирует вице-президент, член правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин. – Все технические решения направлены прежде всего на сокращение времени оплаты проезда, что позволит каждому из пассажиров сэкономить несколько минут и быстрее добраться до пункта назначения. Возможность пройти в метро по банковской карте сделает комфортнее пребывание туристов в нашем городе, в том числе и во время Чемпионата мира по футболу».

«Сегодня банк «Санкт-Петербург» оказывает услуги эквайринга петербургскому метрополитену и обеспечивает оплату банковскими картами во всех кассах, турникетах, автоматах по пополнению проездных билетов и автоматах по выдаче жетонов, – говорит заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Игорь Выборнов. – Проект по внедрению бесконтактной оплаты банковскими картами проезда в петербургском метро стал первым в России».

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