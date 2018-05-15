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Банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение на выпуск «Единой карты петербуржца»

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© Фото: Роман Пименов/Интерпресс

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Электронная карта объединит в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного.

Банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение заявки на участие в проекте «Единая карта петербуржца». Решение о заключении с банком соглашения по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт было принято 8 мая на заседании комиссии по выбору банков-эмитентов под председательством вице-губернатора Михаила Мокрецова.

«Единая карта петербуржца» – смарт-карта, которая объединит в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного. Идентификационное приложение позволит хранить на карте данные о держателе в электронном виде. Это фамилия, имя и отчество владельца, дата рождения, фотография держателя, данные документа, удостоверяющего личность, данные СНИЛС и полиса медицинского страхования. На старте проекта будет обеспечена возможность записи на карту сертификатов квалифицированной электронной подписи.

Карта будет выпускаться бесплатно на базе Национальной платежной системы МИР. Заказать ее сможет каждый гражданин России вне зависимости от места регистрации.

«Для нашего банка очень важно участвовать в инициативах правительства Санкт-Петербурга. Это не первый наш социальный проект, реализуемый совместно. Новый проект позволит горожанам по достоинству оценить инновационные платежные решения, разработанные городом и реализуемые банком», – уверена директор дирекции транзакционного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова.

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