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Банк «Санкт-Петербург» внедрил новые услуги для первичного рынка недвижимости

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© Фото: pexels.com

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Банк запустил программу рефинансирования на первичном рынке недвижимости.

Банк «Санкт-Петербург» внедрил новые услуги для первичного рынка недвижимости. С сегодняшнего дня клиенты банка, проводя сделки по уступке прав требований по договорам долевого участия, могут воспользоваться новой формой расчетов – счетами эскроу.

Счета эскроу – это электронная сейфовая ячейка, при помощи которой можно осуществить безопасные расчеты по сделке между физическими лицами. Услуга предоставляется банком бесплатно.

Кроме того, банк запустил программу рефинансирования на первичном рынке недвижимости. Клиенты могут рефинансировать ипотеку, полученную в другом банке, по ставке 9,75% на срок от 1 до 25 лет. Сумма кредита – от 500 тыс. до 10 млн рублей. Программа распространяется на жилые и коммерческие помещения, в том числе апартаменты. Рассмотрение заявки по программе рефинансирования возможно по одному документу – паспорту.

Банк «Санкт-Петербург» – крупнейший банк Северо-Западного региона. Он был основан в 1990 году и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы России. На 1 января 2018 года в банке обслуживается 1 930 000 частных лиц и 50 000 компаний в 67 офисах в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк «Санкт-Петербург», по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс», занимает 16 место по объему активов среди российских банков. Его акции торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

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