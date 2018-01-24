Банк «Санкт-Петербург» во второй раз признан лучшим ипотечным банком России

Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2017. Лучшим в этой номинации банк «Санкт-Петербург» стал во второй раз подряд.

Global Banking & Finance Review Awards – один из наиболее авторитетных ежегодных финансовых конкурсов. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.

В 2017 году банк «Санкт-Петербург» укрепил свои позиции на рынке недвижимости Петербурга и Ленинградской области, сохранив лидирующие позиции по ипотеке среди частных банков региона. За 2017 год было выдано почти 25 млрд рублей, что на 41% больше, чем годом ранее (в 2016 году – 17,6 млрд рублей).

Вместе с объемом выдач растет и эффективность сотрудников. Прирост на 41% в выдачах потребовал рост штата сотрудников, работающих в сфере ипотечного кредитования, всего на 10%. Это произошло благодаря значительной автоматизации и модернизации бизнес-процессов.

Прошлый год ознаменовался для банка еще одной победой в конкурсе, проводимом на рынка недвижимости Петербурга. Банк «Санкт-Петербург» – победитель в номинации «Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга 2017» десятого юбилейного конкурса «Доверие потребителей». Специальная награда «Самой стабильной компании десятилетия» также отправилась в копилку банка.

«Победа в международном конкурсе банков – Global Banking and Finance Review Awards, – которую банк завоевал второй раз подряд, подтверждает для нас правильность выбранного банком курса на улучшение качества услуг в такой важной сфере, как ипотечное кредитование. Приобретение собственного жилья – один из самых значимых моментов в жизни человека. Наша задача как надежного финансового партнера – обеспечить клиентам наилучшие условия кредитования, сделать процесс покупки недвижимости максимально простым и удобным», – прокомментировала премию заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.