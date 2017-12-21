  • 23 Декабрь 2017
USD 23.12.2017 58.3152 -0.2444
USD ММВБ 23:55 58.3693  
EUR 23.12.2017 69.1268 -0.3952
EUR ММВБ 23:55 69.2380  
Нефть($) 22.12.2017 65.01 +0.40
Нефть(p) 22.12.2017 3791.07 +7.53

На Форекс белорусам важны надежность и гарантии

Автор:

Татьяна Анишкевич
© Фото: ТелетрейдБел

Темы дня

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь.

Татьяна, вы как представитель компании-партнера ТелетрейдБел собираете отзывы клиентов о работе форекс-компании. Какие преимущества ТелетрейдБел клиенты отмечают чаще всего?

– Безусловно, основное на что мы обращаем внимание в своей работе, – это оценка клиентами услуг нашего партнера. И, пожалуй, первое, что отмечают клиенты при работе с ТелетрейдБел, – это сервис, клиентская поддержка.

Компания не бросает клиентов на произвол судьбы. Их всегда услышат и помогут.

Второе, – условия работы. Это уже технический момент. Все прописано, нет недосказанности. Компания всегда информирует по всем вопросам, относящимся к торговле.

Однако главное преимущество – это то, что компания работает под строгим надзором регулятора, Нацбанка Беларуси, это повышает доверие клиентов.

Если составить портрет клиента ТелетрейдБел, кто этот человек?

– Прежде всего, нужно понимать, что трейдером и инвестором может быть практически любой совершеннолетний человек. Но есть ряд важных условий.

Трейдинг и инвестиции – это бизнес, особая форма занятости. И здесь необходимы стартовые вложения.

Затем – готовность идти на риск ради прибыли, и уровень риска всегда прямо пропорционален потенциальной прибыли.

Крайне важен личностный аспект. Успеха с большей вероятностью добьется тот, кто умеет быть логичным, последовательным в своих поступках.

Это касается и эмоциональной сферы. Во время торговли нужно всегда сохранять холодный ум, не давать волю эмоциям. Это рассудочная деятельность, требующая концентрации внимания.

Если говорить о форматах работы с клиентами, что предлагает ТелетрейдБел?

– На сайте компании есть много информации на этот счет. Это разнообразные клиентские мероприятия, на которые люди с удовольствием приходят.

Например, встречи с аналитиками ТелетрейдБел Жанной Кулаковой и Михаилом Грачевым, с экспертами, приглашенными из России: Марком Гойхманом, Александром Егоровым, и Петром Пушкаревым.

Компания проводит обучающие мероприятия, тематические мастер-классы, посвященные актуальным вопросам: торговле валютными парами, использованию кросс-курсов и так далее. Открыта «Школа Успешного Инвестирования», занятия в которой также ориентированы на развитие практических навыков торговли.

Большой популярностью пользуются вебинары ТелетрейдБел. На них могут обсуждаться и темы инвестиций в золото, и способы безопасного использования банковских карт, и выбор валюты для долгосрочных сбережений.

Могу констатировать, что компания создала ту благоприятную среду, в которой клиентам комфортно общаться друг с другом, обмениваться знаниями, делиться опытом, обсуждать результаты торговли.

Какие финансовые инструменты предпочитают клиенты в Беларуси?

– Конечно, наибольшим спросом среди трейдеров Беларуси пользуется торговля валютными парами. И самыми популярными среди них являются – британский фунт/доллар США, евро/доллар США, доллар США/японская иена.

На ваш взгляд, в Беларуси что важнее для людей – расширенный пул возможностей для заработка или гарантии, предоставляемые регулируемой компанией?

– Для белорусов, мне кажется, важнее все-таки надежность компании.

Вопрос о гарантиях, о защите личных средств – это первое, о чем спрашивают новые клиенты. И их можно понять. Есть те, кто выбирает высокорисковую и высокодоходную торговлю и биткоинами, и акциями у нерегулируемых компаний… Но для многих все же важнее надежность ТелетрейдБел, подтвержденная национальным регулятором.

В личной жизни самым важным для вас является…

– Самое важное – это взаимопонимание. У меня есть близкие люди, которые всегда поддерживают меня в трудную минуту. Это мой муж и моя мама. У нас полное взаимопонимание, и, если мне нужна помощь, я всегда могу с ними поделиться.

На ваш взгляд, работая с ТелетрейдБел, можно реализовать свои мечты?

– Безусловно. Я знаю немало людей, которые достигли успеха в компании. Это те, с кем я работаю уже давно, и те, кто пришел еще задолго до меня. Мы все общаемся, дружим. ТелетрейдБел – это очень крупная компания для Беларуси. И я горжусь, что работаю именно с ТелетрейдБел.

 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

    Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.

    читать далее →

    Весело и познавательно: куда сходить с детьми в Петербурге на новогодние праздники?

    Музыкальная сказка, вредные советы и необычный квест - "Санкт-Петербург.ру" собрал самые интересные места, которые стоит посетить и детям, и их родителям.

    читать далее →

    Яркие огни и звонкие мелодии: лучшие новогодние фестивали Петербурга в январе

    Елка на Дворцовой, бенгальские огни и цветной дым в парке имени Бабушкина, Рождественские встречи на Елагином острове - все это стоит посетить на рождественских каникулах.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018 в Петербурге: как получать паспорт болельщика?

    Продажа билетов на предстоящий Чемпионат мира по футболу идет полным ходом, однако, чтобы попасть на трибуну стадиона, одного билета мало - при себе необходимо также иметь специальный документ болельщика.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как создавался Дом Советов

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой рассматривает первые фотографии Московской площади.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»
    07.12.17
    LED-экраны и их применение
    06.12.17
    Владимирские трешки: снять нельзя купить
    06.12.17
    Александровский район в городе Пушкин: удобно ли здесь жить?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram