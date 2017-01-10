Банк «Санкт-Петербург» выдал гарантию Октябрьскому электровагоноремонтному заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение (ОЭВРЗ), в рамках которого банк предоставил предприятию гарантия в 799 млн рублей до сентября 2018 года.

Гарантия обеспечивает обязательства ОЭВРЗ по контракту, заключенному с ГУП «Петербургский метрополитен» на поставку 40 вагонов метро с асинхронным тяговым приводом. Общая сумма контракта составляет 3,8 млрд рублей, поставка вагонов будет осуществляться партиями с февраля по май 2018 года. Контракт заключен по итогам открытого аукциона, проведенного метрополитеном 6 декабря 2016 года.

Октябрьский электровагоноремонтный завод – предприятие, специализирующееся на выпуске новых вагонов метро, а также выполняющее все виды ремонта и модернизации пассажирского подвижного состава — пассажирских вагонов, вагонов метрополитена и электропоездов. С 2005 года входит в состав «Трансмашхолдинга» - крупнейшей в России компании транспортного машиностроения. В настоящее время основную часть контрактной базы ОЭВРЗ занимают работы по строительству новых вагонов метрополитена, что позволило ему занять лидирующие позиции среди наиболее крупных вагоностроительных заводов. Модели вагонов, выпускаемые предприятием, в настоящее время эксплуатируются в метрополитенах Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Киева.

«Мы рады эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству с ЗАО «Транмашхолдинг», возможности оказать поддержку расширению контрактной базы предприятий Трансмашхолдинга – лидера отрасли транспортного машиностроения РФ», - отметил заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Конышков.

Банк «Санкт-Петербург» был основан в 1990 году и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы Северо-Западного региона России. На 1 октября 2016 года в Банке обслуживается 1,7 млн частных лиц и 56 тыс. компаний в 59 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк занимает 16 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»).