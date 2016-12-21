Налоговая шпаргалка от КСК групп

Руководитель Департамента налоговой безопасности, международного планирования и развития КСК групп кандидат юридических наук Роман Шишкин дает комментарии по налоговому планированию и налоговой безопасности.

Риск-ориентированный подход налоговых органов к проверке контрагентов

Ведение предпринимательской деятельности невозможно без заключения гражданско-правового договора с иными юридическими лицами. При этом для налоговых целей «чистота» сделки и добросовестность контрагента имеет определяющее значение при подсчете налоговых доначислений по итогам налоговых проверок.

Практика проведения налоговых проверок сформировала определенный перечень оснований, которые рассматриваются налоговыми органами с особым вниманием. Основным трендом в практике налоговых органов является применение нового подхода при проверке контрагентов, получившего название «риск-ориентированный». Основная задача, которая поставлена в настоящее время перед налоговыми органами, - это снизить количество налоговых проверок, одновременно повысив их эффективность.

Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском размещается на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. Прежде всего к ним относятся:

- отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность;

- отсутствие необходимых лицензий для ведения специфической деятельности;

- наличие признака «массовый директор» и «массовый учредитель»;

- отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей;

- отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ;

- отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара, выполнение работ или оказание услуг.

В данной связи рекомендуется непосредственно перед заключением договора проверять правоспособность организации. Иными словами, необходимо удостовериться в том, что контрагент официально зарегистрирован в качестве юридического лица и информация о нем содержится в ЕГРЮЛ (Письма Минфина России от 12.07.2016 № 03-01-10/41099, ФНС России от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104 и др.).

Критерии недобросовестности поставщика для налоговых целей

Взаимодействие с контрагентами является основой предпринимательской деятельности любой компании. Однако в ряде случаев желание получить прибыль от приобретения более дешевого товара и продажи его с наценкой может таить в себе налоговые риски, если контрагент окажется недобросовестным.

С учетом существующей практики проведения контрольных мероприятий, стоит отметить, что особое внимание уделяется поставщикам продукции. Налоговый орган обязательно захочет поинтересоваться обстоятельствами поставки товара, а именно:

- каким образом (где, при каких обстоятельствах) познакомились именно с данным поставщиком;

- как проверили его деловую репутацию и удостоверились, что он сможет поставить необходимую продукцию;

- имеются ли у контрагента материально-технические ресурсы для организации поставки;

- уплачивает ли контрагент налоговые платежи с вашей сделки (особенно актуально это для налога на добавленную стоимость ввиду его косвенного характера);

- подтверждает ли директор поставщика факт финансово хозяйственных отношений.

Очевидно, что налоговая проверка проходит через какой-то временной период после совершения сделки, и на момент проведения налоговой проверки показатели деятельности поставщика могут измениться. Однако компания имеет хорошие шансы на положительное оспаривание налоговых доначислений, если в ходе взаимоотношений совершит следующие действия:

- перед заключением договора запросит пакет учредительных документов контрагента (Письмо ФНС России от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104);

- при начале работы составит с генеральным директором поставщика протокол встречи;

- за периоды, в которых были осуществлены основные по объемам и суммам поставки, запросит у партнера налоговую отчетность;

- при подписании первичных документов не генеральным директором (главным бухгалтером либо при доставке и сдаче груза водителем) запросит подтверждение полномочий указанных лиц (как правило, доверенность);

- будет вести журнал учета въезжающего транспорта на свою территорию (либо территорию арендуемого склада).

Рекомендуется также разрабатывать внутренний регламент по работе с контрагентами, в котором утверждать градацию и значимость контрагента по определенным критериям (к примеру, по виду договора, обороту денежных средств, объему товара, длительности взаимоотношений и т.д.). Это позволит построить работу по проверке осмотрительности контрагента наиболее эффективным способом.

Деятельность налоговых органов по легализации заработной платы

Вопрос о легализации заработной платы физических лиц уже давно является предметом пристального внимания налоговых органов. Так, в Письме ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 детально рассматривается вопрос работы комиссий по легализации заработных плат. Если говорить проще, то работа налоговых инспекторов направлена на выявление:

- выплаты «теневой» заработной платы (выплата заработной платы «в конвертах»);

- несвоевременного перечисления НДФЛ (нарушение срока удержания сумм налога и перечисления его в бюджет);

- выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума или минимального размера оплаты труда.

Практика показывает, что одним из излюбленных мероприятий налоговых органов является проведение допросов и получение объяснений от бывших сотрудников (от каких работодателей получали заработную плату, каким образом и сколько раз в месяц получали доход, в каком банке открыта банковская карточка, получаете ли какие-то денежные средства в кассе, в какой ведомости расписываетесь и т.д.). Обезопасить компанию в данном случае может грамотно составленное положение о коммерческой тайне, которое должны подписывать все сотрудники при приеме и увольнении на работу. Это очень важно, когда «обиженные» сотрудники хотят нанести вред работодателю.

Важными превентивными мерами в отношении оценки рисковости своей деятельности является соотнесение своих показателей налоговой отчетности с критериями, озвученными Федеральной налоговой службой. По сути, сравнив показатели своего бизнеса с указанными критериями, налогоплательщик сможет сделать прогноз о возможности проведения в отношении него налоговой проверки, вызове на комиссию по НДФЛ, обращению дополнительного внимания при проведении камеральных проверок и т.д.