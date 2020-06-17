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Банк «Санкт-Петербург» начислит до 4% в виде бонусов от покупки во всех аптеках сетей «Доктор Столетов», «Радуга», «Первая помощь»

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© Фото: pixabay.com

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Акция действует по картам, подключенным к программе лояльности «Ярко», например, «Яркая», ЕКП, «ЯСчитаю».

Банк «Санкт-Петербург» возобновляет популярную этой весной акцию с партнёром программы лояльности «Ярко» – аптеками группы «ЭРКАФАРМ».

За каждую покупку в любой из аптек сетей «Доктор Столетов», «Радуга», «Первая помощь» по картам банка, подключенным к программе лояльности «Ярко», например, «Яркая», ЕКП, «ЯСчитаю», будут начислены бонусы в размере до 4% от суммы покупки. Бонусы можно накопить, а затем возместить ими покупки в аптеках и других партнёрах программы.

Акция продлевается на год до 16.06.2021 включительно. Подробности акции на сайте банка: https://www.bspb.ru/yarko-news/2020/06/17/

«ЭРКАФАРМ» – российская розничная компания, занимает вторую строчку рейтинга фармацевтических ретейлеров. Группа управляет 1 168 аптеками, представленными во всех федеральных округах РФ. Ежемесячно аптеки компании обслуживают более 7 млн покупателей, объём базы лояльных клиентов – 6,5 млн человек. Подробнее: https://erkapharm.com/

«Доктор Столетов», «Радуга», «Первая помощь» – самые популярные аптечные сети Группы. Здесь большой ассортимент лекарств, изделий медицинского назначения, товаров для мам и детей, лечебной косметики, биодобавок, диабетической продукции эксклюзивных брендов и пр.

В рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 22% от покупок у партнёров. Сегодня программа лояльности «Ярко» – это широкая партнёрская сеть, здесь свыше 300 участников. Подробнее о программе «Ярко»: https://www.bspb.ru/yarko/

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