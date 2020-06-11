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Банк «Санкт-Петербург» дарит «Яркую дружбу»

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© Фото: bspb.ru

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На сегодняшний день «Яркая» – самая популярная карта из линейки банка «Санкт-Петербург».

В банке «Санкт-Петербург» стартовала акция «Яркая дружба». В интернет-банке и мобильном приложении теперь можно найти кнопку «Пригласить друзей». Перейдя на страничку акции, клиент банка сможет скопировать уникальную ссылку и поделиться ею с друзьями и знакомыми.

За каждого приглашенного, оформившего «Яркую» карту банка, клиент получит 1500 рублей, если его друг ранее не был клиентом банка, и 555 рублей, если был, но у него нет «Яркой» карты. А друг, заказавший карту и потративший по ней 1000 рублей, получит 500 бонусов. Акция действует с 1 июня по 31 июля 2020 года.

На сегодняшний день «Яркая» – самая популярная карта из линейки банка «Санкт-Петербург». Она предусматривает начисление бонусов до 22% от транзакций, до 10% годовых на остаток и возможность бесплатного обслуживания. Заказанную карту клиент может забрать в отделении или получить с помощью курьерской доставки.

«Сегодня «Яркой» владеет более 147 тыс. клиентов банка, – говорит вице-президент, директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Проводя такую акцию, мы хотели объединить петербуржцев «Яркой дружбой», дать возможность поучаствовать в интересной игре, ну и немножко заработать. Присоединяйтесь».

Подробнее о «Яркой» карте на сайте банка здесь: https://www.bspb.ru/retail/cards/mcworld/

О правилах акции «Яркая дружба» можно почитать здесь: https://www.bspb.ru/retail/banking-services/docs/referral-program-rules.pdf

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