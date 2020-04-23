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Банк «Санкт-Петербург» запускает ипотеку по ставке 6,5%

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© Фото: pixabay.com

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Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

Банк «Санкт-Петербург» запускает ипотечное кредитование по программе государственного субсидирования по единой ставке 6,5% годовых. Льготная ипотечная программа будет доступна во всех регионах присутствия банка.

В рамках новой программы банк «Санкт-Петербург» в числе первых из частных банков предлагает до 1 ноября 2020 года (включительно) оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.

Максимальная сумма кредита, определённая в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской области и 3 млн рублей – для других регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет. Выдачи по программе возможны в том числе по ранее принятым решениям с действующим сроком.

«Ипотека – это решение, которое банк обеспечивает, чтобы улучшить жилищные условия своих клиентов, тем самым помогая семьям повысить качество уровня их жизни. Возможность приобретения качественного жилья сегодня стала доступнее для тысяч россиян, благодаря льготным условиям. Мы делаем всё возможное, чтобы мечта наших сограждан о собственной квартире стала реальностью», – отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Банк «Санкт-Петербург» – один лидеров рынка ипотечного кредитования среди частных российских банков. По итогам 2019 года ипотечный портфель банка «Санкт-Петербург» увеличился на 11,2% и к началу 2020 года достиг 63,7 млрд рублей.

Сегодня, развиваясь как цифровой диджитальный банк, банк «Санкт-Петербург» переводит ипотеку в онлайн-среду. Так, банк предоставляет ипотеку на покупку недвижимости на первичном рынке с электронной регистрацией договоров долевого участия; на вторичном рынке недвижимости клиенты могут воспользоваться электроннй регистрацией сделки через нотариуса.

Ещё раньше банк перевёл документы для рассмотрения заявки на ипотеку в цифровой формат, таким образом, исключив необходимость для потенциальных заёмщиков заниматься сбором бумажных копий документов и максимально приблизив весь цикл сделки к онлайн.

Подробнее об ипотеке в банке «Санкт-Петербург» на сайте: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/ 

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