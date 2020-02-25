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Банк «Санкт-Петербург» поддержит ключевую ассоциацию машиностроительной индустрии в России – «КАМИ»

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© Фото: «КАМИ»

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«КАМИ» объединяет свыше 30 организаций и промышленных предприятий – поставщиков оборудования для всех отраслей.

Московский филиал банка «Санкт-Петербург» открыл гарантийный лимит Ассоциации машиностроительной индустрии «КАМИ». Ассоциация «КАМИ» – крупнейший поставщик промышленного оборудования в России и СНГ. Лимит на сумму 200 млн рублей открыт для участия в тендерах и на исполнение контрактных обязательств.

«КАМИ» создана в 1991 году. Сегодня ассоциация «КАМИ» объединяет свыше 30 организаций и промышленных предприятий – поставщиков оборудования для всех отраслей. За период работы ассоциацией поставлено и запущено более 200 тыс. единиц оборудования.

В ассоциацию «КАМИ» входит и инновационный центр разработок, и крупнейший в России сервисный центр промышленного оборудования, и собственный складской комплекс (складская программа запчастей – более 26 тыс. позиций), и выставочный зал. «КАМИ» базируется в Москве, имеет представительства в 16 регионах России.

«Для нас выбор банка-партнёра всегда основывается на его репутации и надёжности, а также на качестве услуг и скорости их предоставления. Финансовая поддержка такого крупного партнера как банк «Санкт-Петербург», — важный фактор в достижении бизнес-целей нашей ассоциации», – комментирует генеральный директор ассоциации станкоторговых компаний «КАМИ» Александр Даниленко.

«Сегодня банк «Санкт-Петербург» готов предоставить весь спектр услуг малому и среднему бизнесу в Москве. Клиентоориентированный подход и совершенствование цифровых сервисов лежат в основе стратегии развития нашего банка», – отметил старший вице-президент – член правления, директор московского филиала банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.

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