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Доля онлайн-кредитов в банке «Санкт-Петербург» составила 60%

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© Фото: Vsevolod Knyazev / flickr.com

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Среди целей онлайн-кредита самые популярные: ремонт квартиры, отпуск и крупная покупка, например, бытовой техники.

Ежемесячно растёт доля кредитов, которые клиенты банка «Санкт-Петербург» оформляют через цифровые каналы. Так, в начале 2019 года этот показатель составлял 43%, а в середине IV квартала уже свыше 60% кредитов были оформлены дистанционно.

Банк «Санкт-Петербург» запустил возможность оформить кредит онлайн одним из первых среди российских банков в 2016 году. Сегодня «средний чек» потребительского онлайн-кредита составляет 300 тыс. рублей.

Чаще всего такой кредит оформляется сроком на 4 года. Среди целей онлайн-кредита самые популярные: ремонт квартиры, отпуск и крупная покупка, например, бытовой техники. Чаще кредит онлайн оформляют мужчины, на них приходится 52% от всех выданных кредитов, а на женщин 48%.

Погасить кредит, оформленный онлайн в банке «Санкт-Петербург», можно также дистанционно (без посещения банковского офиса). Самые популярные цифровые способы погашения кредита у клиентов банка «Санкт-Петербург» это:

– перевод через интернет- и мобильный банки;

– внешний перевод (с карты или по номеру счета/договора);

– банкоматы.

«Для банка «Санкт-Петербург» развитие цифровых каналов – стратегическое направление, поскольку сегодня мы один из немногих банков в стране, чья деятельность наименее зависима от наличия в регионе физического офиса – более 90% операций наши клиенты проводят в онлайн-каналах. Мы стремимся к тому, чтобы все операции в онлайн-каналах были максимально простыми и удобным для наших клиентов», – говорит вице-президент–директор департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

Подробнее о кредитах банка «Санкт-Петербург» можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/consumer-loan/.

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