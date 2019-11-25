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Банк «Санкт-Петербург» и МФЦ расширяют сеть многофункциональных центров для получения госуслуг предпринимателями: открыт пятый Центр для бизнеса

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© Фото: pixabay.com

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Торжественная церемония открытия прошла в помещении дополнительного офиса «На Московском» банка «Санкт-Петербург» на Варшавской улице, 63, корпус 1.

Банк «Санкт-Петербург» при поддержке правительства Петербурга открыли пятый Центр оказания госуслуг для бизнеса. Торжественная церемония открытия прошла 25 ноября 2019 года в помещении дополнительного офиса «На Московском» банка «Санкт-Петербург» на Варшавской улице, 63, корпус 1. Здесь организованы пять окон приёма-выдачи документов, в которых представители бизнеса могут оформить более 80 государственных услуг.

В торжественном мероприятии открытия приняли участие вице-губернатор етербурга Евгений Елин, первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок, председатель комитета по информатизации и связи правительства Петербурга Денис Чамара, председатель общественного совета по малому предпринимательству при губернаторе Петербурга Елена Церетели, директор СПб ГКУ «МФЦ» Евгений Герус.

На базе банка «Санкт-Петербург» за прошедший год открылись четыре Центра оказания услуг для бизнеса. Соглашение об открытие центров было подписано на Петербургском экономическом форуме между МФЦ Санкт-Петербурга и банком «Санкт-Петербург». Теперь в офисах банка «Санкт-Петербург» по адресам: проспект Стачек, 47; 3-я линия В.О. 20; проспект Римского-Корсакова, 47 и Ивановская улица, 7, кроме традиционных банковских услуг, можно оформить госуслуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Первый заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок: «Благодаря новым центрам юридические лица, индивидуальные предприниматели и те, кто планирует начать предпринимательскую деятельность, смогут получить полный комплекс услуг по принципу «одного окна» в режиме онлайн непосредственно в банке. Это целый спектр государственных, банковских и небанковских услуг, необходимых любому бизнесу, которые помогут сформировать вокруг предпринимателя дружелюбную экосреду, где он сможет получить все, что нужно для развития бизнеса».

Работа МФЦ для бизнеса на базе банковских отделений позволит уменьшить административные барьеры в сфере государственных услуг и упростит доступ предпринимателей к кредитным ресурсам. В результате открыть своё дело, получить поддержку, инвестировать будет проще и быстрее – всего за одно обращение банк. Для банка «Санкт-Петербург» поддержка бизнеса путем предоставления онлайн-услуг и обеспечения доступа к госуслугам – стратегическое направление. Сегодня банк «Санкт-Петербург» развивается как диджитальный банк как для бизнеса, так и для населения.

Всего в Петербурге в 2018 году открыто 8 специализированных МФЦ для юрлиц – Центров оказания услуг для бизнеса (ЦОУ). Половина из них открыто со стратегическим партнером – банком «Санкт-Петербург». За этот период, по данным СПБ ГКУ «МФЦ», в ЦОУ поступило более 227 тыс. обращений, также было выдано более 210 тыс. результатов предоставления государственных услуг.

Наиболее востребованными госуслугами со стороны бизнес-сообщества являются: кадастровый учет недвижимого имущества и (или) регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (79% обращений), осуществление миграционного учета в РФ (6%), предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) (4%), выдача разрешений на осуществление перевозок пассажиров и багажа легковыми такси (3% ) и др.

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