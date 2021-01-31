В Петербурге близится к завершению строительство производственного корпуса завода "HYUNDAI"

В Петербурге осуществляется реализация второго инвестиционного проекта компании «Хендэ». Согласно информации, которая была предоставлена пресс-службой городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, строительство производственного комплекса завода по производству автомобильных двигателей внутреннего сгорания завершается.

На завод будет поставлено производственное оборудование. Сумма ожидаемых инвестиций составила около 16 миллиардов рублей.

Петербург сотрудничает с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” c 2011 года. Уровень локализации – 47%, это наивысший показатель среди всех автопроизводителей, которые расположены в Петербурге.