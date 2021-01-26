В этом году ожидается повышение цен на нефть

В фонде о перспективах развития мировой экономики в январском докладе говорится, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает рост цен на нефть в 2021 году более чем на 20% от низкого базового уровня цен в 2020 году.

«Для того чтобы повсеместно поставить пандемию под контроль, требуется активное многостороннее сотрудничество», — сообщается в докладе.

Эксперты заявляют, что в связи с ростом цен нефть ожидается и восстановление мировой экономики, но подняться выше уровня 2019 года не получится. Также сообщается, что в МВФ прогнозируют и повышение цен на металлы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что цены на недвижимость в Петербурге планируют снизить не ранее 2022-2023 годов