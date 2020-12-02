В 2021 году инфляция в России вырастет до 4,4%

По итогам 2020 года финансовые эксперты ожидают уровень инфляции в России в 4,4%. Из-за этого многие продукты в магазинах уже подорожали.

По прогнозам ЦБ, в коне этого года ожидается рост в пределах от 3,9% до 4,2%. К концу 2021 года инфляция будет составлять 3,5% – 4%.

«По итогам декабря цены вырастут на 0,4%, при этом годовая инфляция составит 4,4%. Это выше целевого уровня Банка России, однако отклонение было краткосрочным и вызвано ослаблением рубля весной и осенью», — заявил главный экономист Сбербанка Антон Струченевский. Кроме того, экономист отметил, что инфляция в следующем году будет замедляться.

Как сообщил эксперт Газпромбанка Сергей Коныгин, цены вырастут на такие товары как сахар, масло и импортные товары.