Аналитик сообщил о повторном падении рубля к концу 2020 года

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал не совсем приятный прогноз по поводу курса рубля на конец этого года. Аналитик сообщил, что российская волюта сможет вернуться в район до 80 рублей за доллар и 95 рублей за евро.

«Рекордный рост индексов мировых рынков, ослабление индекса доллара к минимумам за два с половиной года только и смогли, что толкнуть рубль к росту на 4,2% к американской валюте и 1,8% к единой европейской», — сообщил аналитик.

Большую роль в обесценивании рубля, по мнению эксперта, играет риск новой волны санкций против рубля, а также отток капитала. Однако Купцикевич не отрицает положительного развития событий российской валюты.