В Петербурге падают продажи на поддержанные отечественные автомобили

За прошедший год в России спрос на поддержанные отечественные автомобили упал на 9%. Спрос на мотоциклы с пробегом упал на 5%.

Как сообщает «Автостат», с начала этого года в России приобретено около миллиона поддержанных отечественных автомобилей. Однако продажи на такие автомобили в Петербурге упали до 9 287 штук, то есть на 2%.

За прошедшие девять месяцев в России было куплено менее 75 тысяч мотоциклов с пробегом. Из них в Петербурге купили около 4-х тысяч.

Однако продажи на иномарки с пробегом в России выросло до 2,9 млн штук, то есть примерно на 0,2%. Помимо этого увеличился спрос на новые мотоциклы — на 22%.