Эксперты прогнозируют подорожание арендного жилья

Руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной риелторской компании «Этажи» Ольга Павлинова в беседе с "Известиями" сообщила о том, как будут меняться цены на арендное жилье в России в ближайшее время.

Ожидается, что цены на аренду вырастут в пределах инфляции, то есть на 3-4 процента. Это будет обусловлено ростом затрат на ЖКУ. Еще а 4-5 процентов цена может подскочить к лету. Всего в течение года арендное жилье может подорожать на 8 процентов.

На цены, помимо ЖКУ, влияют и новостройки и их стоимость. Но, учитывая падение доходов россиян в период пандемии, такое развитие событий маловероятно.