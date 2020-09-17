От кутюр: с прилавков Петербурга изъяли около тысячи контрафактных товаров

Сотрудники Пулковской и Балтийской таможен, а также представители правообладателей товарных знаков Chanel и Dior. провели двухдневный рейд по торговым точкам Санкт-Петербурга. В его ходе с прилавков были изъяты 992 единицы контрафактны товаров.

Таможенники изъяли из продажи одежду, обувь, рюкзаки и различные аксессуары. Товары продавались под такими брендами, как Louis Vuitton, Сhanel, Dior, Gucci, YSL, Prada, A.McQueen, Valentino, Balmain, Balenciaga, New balance, Fendi, Hermes, Dolce Gabbana, и имели соответствующие торговые знаки.

Северо-Западное таможенное управление сообщает, что материалы по реультатом проверочных мероприятий переданы в Санкт-Петербургскую транспортную прокуратуру и сотрудникам линейного управления МВД России на транспорте.