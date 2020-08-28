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«Грузовичкоф» в Петербурге займется эвакуаторами

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© Фото: Pixabay.com

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Он выйдет на новый рынок под именем «Эвакуаторчикоф».

Компания «Грузовичкоф» выходит на российский рынок эвакуаторов под именем «Эвакуаторчикоф». 15 августа 2020 года в Роспатент поступила заявка на регистрацию этого товарного знака. 

Объем рынка эвакуационной техники оценивается в районе 6 миллиардов рублей, однако тарифы на оказание услуг постоянно падают, в последние пару лет наметилась тенденция на отказ от эвакуаторов: водители часто предпочитают вытягивать машину с помощью тросов. Потребность российских водителей в эвакуаторах составляет около 10 процентов от объема всех транспортных средств. 

Эвакуатор в «Грузовичкоф» доступен для заказа уже сейчас. Эксперты отмечают, что рынок эвакуаторов является рискованным, и перспективы «Грузовичкоф» здесь зависят от финансовой модели бизнеса.  

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