«Грузовичкоф» в Петербурге займется эвакуаторами

Компания «Грузовичкоф» выходит на российский рынок эвакуаторов под именем «Эвакуаторчикоф». 15 августа 2020 года в Роспатент поступила заявка на регистрацию этого товарного знака.

Объем рынка эвакуационной техники оценивается в районе 6 миллиардов рублей, однако тарифы на оказание услуг постоянно падают, в последние пару лет наметилась тенденция на отказ от эвакуаторов: водители часто предпочитают вытягивать машину с помощью тросов. Потребность российских водителей в эвакуаторах составляет около 10 процентов от объема всех транспортных средств.

Эвакуатор в «Грузовичкоф» доступен для заказа уже сейчас. Эксперты отмечают, что рынок эвакуаторов является рискованным, и перспективы «Грузовичкоф» здесь зависят от финансовой модели бизнеса.