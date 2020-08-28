В России стали потреблять меньше пальмового масла

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка отметил, что импорт пальмового масла с января по июнь 2020 года снизился по сравнению с 2019 на 7 процентов. За первое полугодие в Россию ввезли 473 тысячи тонн пальмового масла. Год назад за аналогичный период было ввезено 506 тысяч тонн.

Популярность пальмового масла за последние двадцать лет сильно выросла. В 2019 году количество импортируемого в Россию продукта достигло 1,06 миллионов тонн. Снижение объемов импорта произошло впервые с 2014 года, когда прогремел очередной экономческий кризис.

Считается, что пальмовое масло ведет к таким проблемам со здоровьем, как ожирение и сердечно-сосудистые хронические заболевания.