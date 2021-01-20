На сети 5G в России потратят триллион рублей

Создание в России сетей мобильной связи пятого поколения (5G) может обойтись в сумму более триллиона рублей. Об этом, как пишет РБК, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Эти средства будут потрачены за ближайшие шесть лет, полагают аналитики.



При этом активное внедрение 5G может начаться не раньше 2024 года.

Эксперты отметили, что оборудование для такого типа связи будет стоить дороже нынешнего, также возрастет плотность вышек и расход электроэнергии.

Сроки внедрения также могут измениться из-за небольшого спроса потребителей.

По плану правительства, утвержденному в прошлом году, основная часть по установке вышел должна пройти за ближайшие три года.