Зимние веранды не стали панацеей от убытков для ресторанов Петербурга

Владльцы заведений общепита Петербурга подвели итоги работы в новогодние праздники. Как пишет "ДП", открытие зимних террас практически не принесло никаких доходов.

Совладелец заведений «Обычные люди», «Просто вино» и «Знакомьтесь, Джо!» и других Николай Готко рассказал, что посетители лишь редко заходили на зимние террасы и оставались там недолго.

Владелец "На вина!" Евгений Литвиняк сообщил, что касса недополучила 30% выручки.

Эксперты отмечают, что многие кафе и бары попросту не успели согласовать и установить террасы: о такой возможности власти сообщили лишь 30 декабря.

При этом рестораторы считают, что три дня, в которые работать было запрещено, являются самыми прибыльными.

Как писал Санкт-Петербург.ру, перед новогодними праздниками - с 25 по 29 декабря - заведения общепита работали только до 19 часов. С 30 декабря по 3 января действовал полный запрет на работу, в городе проводились рейды, несколько заведений опечатали. В новогодние праздники работать можно было также лишь с ограничениями - до 23 ч. В декабре рестораторы обращались в Смольный, требуя снять часть жестких ограничений или компенсировать убытки. Однако власти не приняли серьезных мер, хотя для многих заведений новые правила практически означали разорение и полное закрытие.