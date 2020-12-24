Во Вкусвилле можно будет купить "колу"

«Вкусвилл» решил расширить линейку продуктов за счет популярной газировки и снеков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управляющую электронной коммерцией компании Лариса Романовская.

Товары будут доступны только в онлайн-магазине сети.

Вкусвилл надеется увеличить средний чек покупки благодаря новым позициям на 20%.

Между тем, по словам Романовской, такое решение не приведет к превращению Вкусвилла в обычный супермаркет.



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