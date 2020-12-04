В Красном Селе проводят проверку крупной закупки

Сотрудники экономической полиции проводят проверку в Доме культуры Красного Села. Стражей порядка заинтересовала скорость и качество выполнения контракта на ремонт и оснащение сцены учреждения на 65 млн руб.

Как пишет Peterburg2, подрядчик «Пролайн ЛТД» выполнил работы менее чем за две недели.

Конкурс на проведение работ в Доме культуры Красного Села ранее уже вызвал нарекания у УФАС. Антимонопольная служба также выявила в Петербурге картель при проведении 19 тендеров на поставку музыкальных инструментов.