В Петербурге построят два новых завода

Северная столица получит почти 2,8 млрд рублей инвестиций. Проекты компаний, вкладывающих деньги в выпуск медизделий и приборостроение, рассмотрел экспертный совет ОЭЗ «Санкт-Петербург», сообщили в Смольном.

Компании «Ортоинвест» и «Альтерна» планируют строить производство на площадке «Новоорловская».

«Ортоинвест» займётся производством медицинских изделий для травматологии и ортопедии. Это будут, в частности, изделия для операций на позвоночнике и элементы эндопротезов.

В свою очередь, компания «Альтерна» планирует наладить разработку инновационных материалов для аппаратов радиочастотной индустрии.

Резидентами территории ОЭЗ в Петербурге являются 56 компаний, намеренных вложить около 85,8 млрд рублей.