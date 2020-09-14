В ЗакСе подвели итоги "нулевых чтений" бюджета

Власти Петербурга завершили подготовительный этап составления бюджета на будущий год. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, перед участниками совещаний стояла сложнейшая задача.

Коронавирус не просто передвинул срок рассмотрения бюджета, но и проделал в нем определенные "дыры". Так, по данным депутатов, городу понадобится 233 млрд рублей дополнительного финансирования. Эти деньги составляют более трети от всей суммы прогнозируемых доходов бюджета в 2021 году, уточняется в сообщении.

Депутаты удовлетворили заявки, связанные с выделением допфинансирования здравоохранения, образования и социальной сферы.

8 млрд рублей выделили на лекарства для льготников, 3,5 млрд - на поддержку социально уязвимых групп граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей и т.д.).

Депутат ЗакСа Ирина Иванова считает озвученные суммы "странными", пишет "Росбалт". По ее словам, от представителей Смольного пришлось «выпытывать» информацию о стоимости проезда на общественном транспорте, однако в итоге непонятно, на сколько будет повышен проезд. Возможно - до 62 рублей в метро, 55 рублей в автобусах.