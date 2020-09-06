Сотрудники ОСК переберутся в Петербург к апрелю

Около двух третей структурных подразделений АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) переедут в Санкт-Петербург к середине весны 2021 года. Переезд обойдется компании в 1,4 млрд рублей, сообщил в эфире телеканала «Мир» глава ОСК Алексей Рахманов.

Планируется, что за специалистами по производственной системе и информтехнологиям будут переезжать работники гражданского судостроения и управления военным кораблестроением.

Переезд ОСК был назначен на середину лета текущего года, однако пандемия коронавируса изменила планы компании - переброску сотрудников пришлось отложить почти на год.

Центральный офис ОСК будет находиться на улице Марата.