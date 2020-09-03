В Петербурге может стать в два раза больше коворкингов

До конца 2020 года общее число рабочих мест в коворкингах Санкт-Петербурга может достичь 5 251. Такие прогнозы дают эксперты JLL, пишет РБК.

По мнению участников рынка, рост предложения во многом связан с повышенным спросом со стороны крупных арендаторов. Использование коворгингов поможет сократить финансовые расходы.

По данным JLL, на начало сентября 2020 года в Петербурге работают 45 коворкингов общей площадью более 30 тыс. кв. м. Число рабочих мест в них достигает 3,8 тысячи.

Планируется открытие новых пространств – на Гороховой улице (около 800 мест) и на Малоохтинском проспекте (свыше 600 мест).

Отметим, что места в коворкингах арендуют такие гиганты рынка, как "Почта России", "Росатом", "Газпромнефть" и другие.