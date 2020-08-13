В Петербурге построят новые заправки для пассажирских электросудов

Инфраструктуру для пассажирских судов на электродвигателе создадут в северной столце. Будут спроектированы 16 береговых и плавучих зарядных станций мощностью от 150 до 2 мегаватт с подключением к сетям электроснабжения, сообщили в пресс-службе правительства города.

Суда типа Cityvolt, Ecovolt, Ecocruiser будут поддерживаться из федерального бюджета.

Первое электросудно - катамаран на 60 пассажиров - спустили на Неву в июне.