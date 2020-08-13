Кредит в РФ можно будет оформить и получить через банкомат

Российские банки изучают возможность выдачи кредитов в банкоматах по биометрическим данны заявителей. Как пишут "Известия", банковские займы могут получить те, кто пройдет удаленную идентификацию через Единую биометрическую систему, а не только зарегистрированные банком собственные клиенты.

Услуга сможет быть доступной в следующем году.

Как расчитывают финансисты, доля выданных новым способом кредитов, а также заявки на выдачу могут составить 5-10% от общего объема.

Отмечается, что банки сейчас тестируют системы распознавания лиц, без использования карт.