Объем сбережений россиян достиг 30 трлн рублей

За последний год рублевые накопления россиян увеличились почти на 14% и достигли рекордной отметки – 30 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат. Большую часть денег население хранит на банковских вкладах – без малого 20 трлн рублей, порядка 10 трлн приходятся на наличные и ценные бумаги.

Накопления жителей страны увеличились благодаря выгодным ставкам по депозитам и росту реальных зарплат, которые в январе-ноябре поднялись на 3,2%. Наиболее высокий рост зарплат наблюдался у работников социальной сферы – до 10%.

В Минэкономразвития считают, что реальные зарплаты продолжат увеличиваться и в 2018 году. Их рост, согласно прогнозам ведомства, составит 3,9%. Однако эксперты видят в этом риски. Если заработки будут увеличиваться темпами быстрее роста производительности труда, то эта ситуация будет создавать инфляционное давление.