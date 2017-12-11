ВЦИОМ: Россияне стали больше откладывать на «черный день»

Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1800 человек в конце ноября этого года и выяснил, что россияне стали откладывать больше денег на «черный день».

Согласно данным, почти 73% населения предпочитают копить деньги, в то время как быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 20% граждан. Также россияне стали больше доверять банкам. Так в 57% случаев жители нашей страны предпочитают делают банковский вклад.

«Экономическое самоощущение россиян постепенно нормализуется. В частности, на уровне домохозяйств закрепляется тенденция формировать резервы не «в крупе и сахаре», а в «деньгах», при чем все чаще, – в рублях, а не в валюте», – подчеркивает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование об оптимистах в России. Их оказалось не так уж и мало. 31% опрошенных думает, что худшие времена остались позади. 41% респондентов считает, что в скором времени все будет плохо. И только 21% опрошенных рассказали, что на данный момент переживают самые большие сложности.