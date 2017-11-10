Банк «Санкт-Петербург» профинансировал производителя судостроительного металлопрофиля

ООО «РМ-стил» (Петербург) получило финансирование в Банке «Санкт-Петербург» на сумму 60 млн рублей по ставке 9.6% годовых. Низкая ставка обеспечена поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Средства направлены на приобретение металлических заготовок, сырья и комплектующих, что позволит заводу увеличить объемы производства, удовлетворить растущий спрос на продукцию, расширить круг заказчиков и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие производства.

ООО «РМ-стил» – один из ведущих производителей специального профильного проката для судостроения и машиностроения. Заказчиками компании также являются предприятия в сферах энергетики, железнодорожного транспорта, автомобилестроения и других отраслей машиностроения. Продукция предприятия поставляется в регионы СЗФО, ДФО и ЮФО, а также в страны СНГ.

По состоянию на 09 ноября 2017 года субъекты МСП Петербурга получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 5.8 млрд рублей, что позволило им привлечь 7.1 млрд рублей кредитных средств.