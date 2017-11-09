В офисе банка «Гефест» проходят обыски

Сотрудники Следственного комитета Петербурга и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят обыск в офисе коммерческого банка «Гефест» на Большом проспекте Васильевского острова. Мероприятия проходят также в квартире бизнесмена Вячеслава Ананских, передает «Фонтанка».

Обыски связаны с возбуждением уголовного дела по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По предварительной информации, это связано с незаконным обналичиванием 150 млн рублей.

«Гефест» зарегистрирован в 1990 году. Его чистые активы на начало 2017 года составляли 619 млн рублей. Банк ориентирован на работу с корпоративными клиентами, его головной офис находится в Твери.