Электродепо "Южное" и новые станции Фрунзенского радиуса планируют достроить в первой половине 2018 года

Электродепо "Южное" а также новые станции Фрунзенского радиуса сдадут в эксплуатацию в первой половине 2018 года. Об этом 7 ноября объявили на заседании городского штаба по перспективному развитию метрополитена.

Электродепо планируется ввести в эксплуатацию в мае 2018 года, передает АБН. Его итоговая стоимость составит 9 млрд рублей.

В районе нового электродепо также обещают построить скоростной трамвай. А три станции метро, входящие во Фрунзенский радиус, обещают ввести в эксплуатацию в первом полугодии следующего года.

Новое электродепо будет обслуживать "фиолетовую" линию метрополитена. Новые объекты - электродепо и станции метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Южная" - строят на юге Петербурга.