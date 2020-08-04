Беглов пригрозил снова закрыть ТЦ, проработавшие всего неделю

Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз пригрозил огромными штрафами и возможным закрытием торговым центрам, где не соблюдается санитарный режим и социальная дистанция.

Глава северной столицы рассказал в эфире Радио России, что во время субботнего объезда не в каждом центре нашел даже дезинфицирующие растворы, не говоря уже о масках и перчатках на посетителях.

«Напоминаю, что решение возобновить работу было принято на условиях того, что каждое предприятие не формально соблюдает стандарты безопасности», — заявил Беглов.

Торговые центры открылись в Петербурге 27 июля. Посетителей обязали носить маски и перчатки при их посещении. Однако, по данным городского Роспотребнадзора, соблюдают правила далеко не все. Ранее на своей странице ВКонтакте Беглов уже напоминал владельцам ТЦ о возможности закрытия на 90 дней и полумиллионного штрафа.

Отметим, что фуд-корты и кинотеатры, а также островные магазины в ТЦ все еще не работают.