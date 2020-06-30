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Банк «Санкт-Петербург» предлагает новые онлайн-кассы для эквайринга

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© Фото: Vsevolod Knyazev / flickr.com

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Устройство включает в себя онлайн-кассу, аппарат по приёму банковских карт и интуитивно понятное кассовое программное обеспечение.

Банк «Санкт-Петербург» предложил клиентам новые онлайн-кассы со встроенным эквайрингом. Компактное мобильное устройство – кассу А930 – можно заказать за 24 тыс. рублей либо приобрести в рассрочку на 12 месяцев за 2 500 рублей в месяц.

Устройство включает в себя онлайн-кассу, аппарат по приёму банковских карт и интуитивно понятное кассовое программное обеспечение. Таким образом, клиенту не придется покупать отдельно кассу и терминал. Банк «Санкт-Петербург» совместно с партнёром – компанией ООО «Платёжные технологии» – предлагает оформление онлайн-кассы А930 «под ключ», что включает в себя регистрацию кассы в ОФД, налоговой инспекции и приобретение фискального накопителя. Клиент, заказавший такое оборудование, получает низкую ставку комиссии по торговому эквайрингу – 2% от суммы операции, независимо от вида деятельности и оборота денежных средств.

«Новейшее оборудование, которое мы предлагаем, подходит для любого бизнеса, где требуется использовать контрольно-кассовую технику и передавать данные в налоговую инспекцию, – говорит вице-президент–директор Департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. – Потенциально это 30 тыс. клиентов банка. Мы надеемся на высокий спрос на такую технику: ведь многие клиенты переходят или уже перешли на наиболее перспективное сейчас сочетание офлайн и онлайн-бизнеса. Мы стараемся поддержать развитие бизнеса наших клиентов, в том числе и с помощью самых актуальных технологических решений».

Подробнее об эквайринге от банка «Санкт-Петербург» можно прочитать здесь: https://www.bspb.ru/business/acquiring/

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