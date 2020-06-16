Программа лояльности «Ярко» банка «Санкт-Петербург» обеспечила трёхкратный рост для нового бизнес-партнёра – сервиса «Яндекс.Такси»

Аналитики банка «Санкт-Петербург» провели исследование и выяснили, насколько партнёрство в программе лояльности «Ярко» выгодно для бизнеса. Оказалось, что программа помогает значительно увеличить транзакционную активность клиентов банка в сети партнёра.

Один из таких партнёров – сервис «Яндекс.Такси» – присоединился к программе лояльности для клиентов банка в сентябре 2019 года. Среднемесячный объём покупок по картам, выпущенным банком «Санкт-Петербург», при использовании сервиса вырос за время сотрудничества в три раза.

«Программа лояльности «Ярко» – это история трёхсторонней выгоды. В первую очередь она хороша для клиентов, которые, используя для своих трат карту банка, получают возможность бесплатно проехать на такси. Во-вторых, это выгодно нашему партнёру, который получит больше клиентов. И, конечно, банк заинтересован в том, чтобы предоставить своим клиентам широкие возможности, – говорит директор департамента управления клиентами массовых сегментов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова. – Программа лояльности на сегодняшний день насчитывает уже более 300 партнёров, и мы будем продолжать её развитие».

В рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 22% от покупок у партнёров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнёров программы лояльности.

Подробнее о программе «Ярко»: https://www.bspb.ru/yarko/