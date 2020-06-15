Банк «Санкт-Петербург» запускает автокредитование по новой программе господдержки

Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также начинает выдавать кредиты в рамках обновленной программы госсубсидирования автокредитования.

Согласно новым условиям стоимость автомобиля, приобретаемого в кредит, увеличивается до 1,5 млн рублей, список моделей, на которые распространяется госпрограмма, расширяется, к списку автомобилей добавлены электромобили, которые можно приобрести со скидкой 25%.

Также скидки 10% теперь доступны семьям с одним и более несовершеннолетним ребёнком, ранее она предоставлялась для семей с двумя и более детьми. Действие программы расширено также на две новые категории заёмщиков: работников медицинских организаций госсистемы здравоохранения и на граждан, которые для покупки нового автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.

Срок автокредита от банка «Санкт-Петербург» до 7 лет, процентная ставка от 9,6%, предусмотрена возможность включения в сумму кредита страхования транспортного средства и жизни заемщика, а также дополнительных услуг. Программа автокредитования действует во всех регионах присутствия банка, а также в Московской области.

«Автомобиль давно стал незаменимым помощником в нашей жизни. Новые условия госпрограммы автокредитования: расширение категорий заемщиков и повышение лимита стоимости покупки до 1,5 млн рублей сделает мечту о новом автомобиле доступнее для тысяч россиян», – прокомментировал руководитель бизнеса «Автокредитование» департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Виктория Антонова.

Подробнее о программах автокредитования банка «Санкт-Петербург» можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/car-loan/