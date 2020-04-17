Банк «Санкт-Петербург» представляет меры поддержки для участников ВЭД

Банк «Санкт-Петербург» представляет комплекс мер банковской поддержки корпоративных клиентов – участников ВЭД в условиях пандемии коронавируса. В рамках комплекса представлены финансовые услуги и сервисы, актуальные в условиях 100% удалённого обслуживания.

Банк «Санкт-Петербург» обеспечил в ВЭД бесперебойные платежи как в российских рублях, так и в иностранной валюте день в день, без изменения режима приёма и отправки.

Сегодня персональные валютные контролёры онлайн осуществляют полный комплекс по валютному контролю: ставят контракты на учёт, осуществляют проверку представленных документов на валютный контроль в соответствующие сроки.

Банк увеличил время и сумму конверсионных операций. Клиенты могут конвертировать валюту прямо из интернет-банка в режиме онлайн c 09:00 до 23:00, а сумма одной сделки увеличена до 15 млн долларов США.

Кроме того, в условиях турбулентности на валютном рынке банк представил пакет риск-защиты: хеджирование валютных рисков, форвардные сделки, документарные операции. Заключение форвардных сделок возможно онлайн в сервисе «Котировальная доска», доступном в интернет-банке.

Для оплаты по внешнеторговым контрактам банк предлагает воспользоваться аккредитивной формой расчётов. Для экспортёра это гарантия получения валютной выручки на свои счета в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом, а для импортёра это способ обеспечить получение именно того товара, который предусмотрен предметом внешнеторгового контракта.

Банк «Санкт-Петербург» предлагает для экспортёров и импортёров три комплексных предложения «аккредитив+хеджирование», которые помогут обеспечить защиту от предпринимательских и валютных рисков: аккредитив с постфинансированием/аккредитив с резервированием средств/экспортный аккредитив и специально подобранный инструмент хеджирования, наиболее подходящий клиенту в каждом конкретном случае (форвард, опцион или опционная стратегия).

Узнать подробнее о возможностях и условиях использования финансовых инструментов можно у персонального менеджера по ВЭД (для клиентов банка) или в службе поддержки банка для участников ВЭД «ВЭДсовет». «ВЭДсовет» в настоящее время работает и в выходные дни: получить ответ на вопросы по внешнеэкономической деятельности можно по телефону +7 812 384 75 75 (доступен и в Whatsapp), электронной почте foreigntrade@bspb.ru или, оставив заявку на сайте https://www.bspb.ru/foreign-trade/form/

Экспортёры могут дополнительно воспользоваться государственными мерами поддержки от оперативного Штаба РЭЦ: банк «Санкт-Петербург» является одним из операторов РЭЦ. В частности, клиенты банка могут обратиться в Штаб с вопросом, касательно экспортной деятельности в текущих условиях, направив его по электронной почте foreigntrade@bspb.ru.

Чтобы поддержать участников ВЭД информационно в этот непростой период, банк «Санкт-Петербург» при поддержке партнёров проводит серию вебинаров, посвященных актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности. Регистрация на каждый вебинар открывается за неделю до даты его проведения. Ознакомиться с графиком вебинаров и зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.bspb.ru/foreign-trade/calendar/#

«Новые реалии, которые создала пандемия коронавируса, – это вызов для всей банковской системы и особенно для тех банков, кто занимается внешнеэкономической деятельностью. Банк «Санкт-Петербург» успешно справился с этим вызовом. Мы не ограничили время платежей, суммы конверсии, не прекратили постановку контрактов на учёт, оказываем информационную поддержку, оперативно решаем проблемы клиентов, не сокращая ни объёмы, ни виды операций. Таким образом, мы не на словах, а делами доказываем, что «Санкт-Петербург» – лучший банк для ВЭД», – прокомментировал директор дирекции внешнеторговых операций банка «Санкт-Петербург» Сергей Норицин.

Подробнее о мерах поддержки участников ВЭД на сайте банка: https://www.bspb.ru/foreign-trade/