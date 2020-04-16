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Банк «Санкт-Петербург» поддержал электронную регистрацию сделок застройщиков

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© Фото: pixabay.com

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Первые сделки в новом формате были проведены для заёмщиков банка–покупателей недвижимости Группы компаний ПИК.

Банк «Санкт-Петербург» начал предоставлять ипотеку на покупку недвижимости на первичном рынке с электронной регистрацией договоров долевого участия. Первые сделки в новом формате были проведены для заёмщиков банка–покупателей недвижимости Группы компаний ПИК.

Кроме того, банк отказался от обязательного оформления закладной на вторичном рынке недвижимости. Теперь клиенты банка могут воспользоваться электронной регистрацией сделки через нотариуса.

Ещё раньше банк перевёл документы для рассмотрения заявки на ипотеку в цифровой формат, таким образом, исключив необходимость для потенциальных заёмщиков заниматься сбором бумажных копий документов и максимально приблизив весь цикл сделки к онлайн.

«Ещё до возникновения нынешней ситуации мы планировали в 2020 году максимально перевести ипотечные кредиты в электронный формат. Мы видим заинтересованность клиентов в удалённых каналах: наши клиенты и раньше проводили онлайн около 80% операций, – комментирует заместитель директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова. – Ипотека – сложный продукт. При этом его можно сделать дистанционным. А в настоящее время – и нужно. Уверена, что клиенты оценят новые удобные инструменты оформления ипотечных сделок».

Подробнее об ипотеке в банке: https://www.bspb.ru/retail/mortgage/ 

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