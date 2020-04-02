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Банк «Санкт-Петербург» выпустил виртуальную карту для покупок онлайн

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© Фото: pixabay.com

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Процесс оплаты виртуальной картой в интернете аналогичен оплате обычной банковской картой.

Банк «Санкт-Петербург» предлагает воспользоваться возможностями виртуальной карты Visa Virtual – это новая дебетовая карта, специально созданная для осуществления покупок товаров и услуг в интернете. С помощью такой карты её держатель, не выходя из дома, сможет оплачивать покупки в любых интернет-магазинах, покупать авиа/жд-билеты через интернет, оплачивать покупки без ограничений, online-игры, загружать музыку и фильмы и многое другое.

Процесс оплаты виртуальной картой в интернете аналогичен оплате обычной банковской картой. Безопасность платежей в интернете обеспечивается специальным интернет-кодом 3DSecure.

Карта оформляется сроком на 1, 3 и 6 месяцев прямо в интернет-банке или в мобильном приложении с помощью двух кликов. А пользоваться картой можно сразу после заказа. Карту можно заказать в рублях, долларах или евро. Комиссия за обслуживание – 100 рублей, взымается разово при оформлении.

Подробнее о карте Visa Virtual на сайте банка: https://www.bspb.ru/retail/cards/visa-virtual/?bspb_param=analytics-link-virtual.

Виртуальная карта Visa Virtual – часть экосреды банка «Санкт-Петербург» #ЯМОГУ_ОНЛАЙН, предложенной в рамках поддержки клиентов в условиях массового распространения вирусной инфекции. Это экосистема финансовых услуг и сервисов, актуальных в условиях 100% удалённого обслуживания.

В рамках экосреды #ЯМОГУ_ОНЛАЙН (https://www.bspb.ru/yamogu/) клиент без визита в офис банка может осуществлять как финансовые операции (необходимые платежи и переводы между своими счетами или в другой банк, в том числе в рамках системы быстрых платежей, оплачивать покупки и услуги по QR-коду, открывать карты, счета, депозиты, кредиты, обменивать валюту на своих условиях в рамках сервиса «Биржевой мост» и др.), так и не нефинансовые.

#ЯМОГУ_ОНЛАЙН поможет онлайн заказать продукты без наценки, оформить услуги и товары со скидкой, посетить виртуальные экскурсии по самым эксклюзивным музеям, а также получить образование от одной из лучших диджитал-школ – skillbox.

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