  • 23 Декабрь 2019
USD 21.12.2019 62.4071 -0.1212
USD ММВБ 19:23 62.2841  
EUR 21.12.2019 69.3780 -0.2097
EUR ММВБ 19:23 69.0442  
Нефть($) 23.12.2019 66.00 0.05
Нефть(p) 23.12.2019 4118.87 -4.87

Банк «Санкт-Петербург» открыл десятитысячный эскроу-счёт

Автор:


© Фото: Е. Кузьмина / Ведомости

Темы дня

Сегодня счёт эскроу – это наиболее безопасная и прозрачная форма расчётов для сделок с недвижимостью.

На конец декабря банк «Санкт-Петербург» открыл 10 000 эскроу-счетов в рамках сделок с недвижимостью по договорам купли-продажи и договорам уступки прав требований между физическими лицами.

Сегодня счёт эскроу – это наиболее безопасная и прозрачная форма расчётов для сделок с недвижимостью. При открытии счёта можно указать различные условия зачисления и получения денежных средств. С его помощью можно проводить сложные сделки купли-продажи с участием нескольких участников и агентов. Расчёты с использованием счёта эскроу осуществляются без комиссии.

Банк «Санкт-Петербург» одним из первых в стране реализовал систему эскроу-счетов как в направлении ипотечного кредитования, так и при проведении сделок с недвижимостью без ипотеки банка. Данная форма расчётов предполагает размещение денежных средств покупателя на специальном банковском счёте эскроу, который открывается на основании трёхстороннего соглашения, и перечисление суммы сделки становится возможным только после выполнения всех прописанных в соглашении условий по сделке.

«В ипотечном кредитовании основная цель банка «Санкт-Петербург» – это создание простых и безопасных продуктов. Реализация услуги по открытию счёта эскроу – это важная задача в масштабах всей страны. И мы рады, что уже сегодня можем предоставлять нашим клиентам удобный и прозрачный инструмент для проведения сделок с недвижимостью», – комментирует заместитель директора департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Синельникова.

Подробнее об эскроу-счетах – на сайте банка «Санкт-Петербург»: https://www.bspb.ru/retail/bank-account/escrow/ 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.12.19
    Samsung Galaxy Fold – смартфон-раскладушка за 56 999 гривен
    22.12.19
    Мозаика для ванной комнаты и её виды
    22.12.19
    Варианты экономии на замене электропроводки в квартире или доме с Веркель
    20.12.19
    Стильные и качественные: топ-5 лучших смартфонов до 40 тыс. рублей
    13.12.19
    Приоритеты правильной стоматологии на примере известной сети петербургских клиник
    12.12.19
    Почему в Петербурге дефицит паркингов у дома?
    11.12.19
    Особенности лицензии министерства культуры на реставрацию
    10.12.19
    Алкоголизм и методы борьбы с ним

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram