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Банк «Санкт-Петербург» проведёт акцию ко дню рождения программы лояльности «Ярко»

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© Фото: bspb.ru

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В рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 25% от покупок у партнёров.

12 декабря программе лояльности «Ярко» банка «Санкт-Петербург» исполняется 5 лет. В этот день клиентов и сотрудников банка ждут более 5 тысяч подарков от 30 партнёров программы «Ярко» и банка «Санкт-Петербург».

«За время существования программы лояльности «Ярко» мы постоянно работали над её улучшением, получили признание клиентов, несколько раз занимали первое место в конкурсе лучших программ лояльности. В общем, нам есть чем гордиться, – говорит директор департамента управления клиентами массовых сегментов банка «Санкт-Петербург» Екатерина Звонова. – Выгоду и удобство «Ярко» за пять лет оценили многие клиенты банка: на сегодняшний день 70% активных клиентов являются участниками этой программы. Объём транзакций пользователей «Ярко» в 2,5 раза выше, чем у других клиентов. У программы широкая партнёрская сеть – порядка 300 партнёров, часть из которых уникальна: на рынке нет других бонусных программ с возможностью возмещать затраты в метрополитене, на заправках и в такси. Будучи петербургским банком, мы постарались внести в программу максимум культурного и лайфстайл-содержания, объединив значимые бренды нашего города. У «Ярко» большое будущее – мы продолжим работать над качеством и количеством партнеров, а программа станет единым институтом мотивации клиентов по всем сервисам банка».

В рамках программы лояльности «Ярко» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 25% от покупок у партнёров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнеров программы лояльности.

Подробнее о программе «Ярко»: https://www.bspb.ru/yarko/ 

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